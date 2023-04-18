سفير الصين بالقاهرة يؤكد ثقة بكين فى قدرة مصر على تجاوز التحديات الحالية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت أن تتعامل مع جائحة كورونا وحافظت على النمو الاقتصادى الإيجابى بفضل الإجراءات التى اتخذها الحكومة المصرية، مضيفا أن مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر شهدت بوادر التحسن حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 6ر6 فى المائة خلال العام المالى 2021 و2022.

وأكد ليتشيانج على الطابع الاستراتيجى الشامل للعلاقات بين مصر والصين وأن التعاون العملى حقق قفزة تاريخية، وتعد الصين أكبر شريك تجارى لمصر لتسع سنوات متتالية، وهى من أكبر المستثمرين فى البلاد وأسرعهم نموا، مشيرا إلى أن اجتماع الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج على هامش القمة الصينية-العربية الأولى فى ديسمبر الماضى ضخ دماء جديدة لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون المتبادل المنفعة، ورسم الطريق لمستقبل العلاقات الصينية المصرية.

وأوضح أن بكين تحرص على العمل مع مصر لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين البلدين ومع الدول العربية، وتعزيز التنسيق لتنفيذ "المشروعات التسعة" فى إطار منتدى التعاون الصينى- الإفريقى، و"الأعمال الثمانية المشتركة" للتعاون العملى الصينى-العربى، وتعميق التعاون فى بناء "الحزام والطريق"، وكذلك الدفع بإنجاز مشروع السكة الحديدية بمدينة العاشر من رمضان ومنطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الموعد المحدد ومشروعات التعاون الكبرى فى منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر (تيدا) بالسويس.

وأفاد بأن بكين تحرص على استيراد المزيد من المنتجات المصرية العالية الجودة، وتوسيع التعاون فى مجالات الاستثمار والتمويل والتحول نحو الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون والفضاء، والبحث عن مجالات جديدة للتعاون، مشيرا إلى أن الصين أدرجت مصر فى قائمة الدفعة الأولى للمقاصد السياحية الأجنبية للمواطنين الصينيين، معربا عن ثقته فى أن أعداد السائحين الصينيين سوف تزداد فى المستقبل.

وعن الاستثمارات، قال ليتشيانج إن الصين استثمرت 560 مليون دولار فى مصر فى العام المالى 2021 - 2022 بزيادة 16 فى المائة على أساس سنوى، وهو ما يمثل 3ر6 فى المائة صافى تدفقات رأس المال الأجنبى إلى مصر.

وأوضح أن الشركات الصينية تركز استثماراتها فى قطاعات استخراج النفط والغاز والخدمات والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات، وأن الشركات الصينية الكبيرة مثل "سينبوك" و"جوشى" للألياف الزجاجية و"تشن خوا" للبترول ومجموعة "نيو هوب" لها استثمارات كبي، مؤكدا أن منطقة (تيدا) بالسويس تعد المشروع النموذجى للتعاون فى بناء "الحزام والطريق"، وأصبحت أفضل حديقة صناعية فى مصر من حيث البيئة المتكاملة والكثافة الاستثمارية والإنتاجية وعدد الشركات الصينية.

وأشار السفير إلى تنفيذ مشروعات الحديقة الأيكولوجية ومصنع "أوبو" للهواتف المحمولة والمرحلة الثالثة لمنطقة (تيدا) يسير بخطى سريعة ومتقدمة، معربا عن اعتقاده بأن الاستثمارات الصينية سوف تزداد فى المستقبل وأن هناك المزيد من الشركات الصينية تتخذ مصر كوجهاتها المفضلة للاستثمار.

وعن القضية الفلسطينية، أكد ليتشيانج أهمية حل القضية الفلسطينية لضمان السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، قائلا: "لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى إلى ما لا نهاية، ولا يمكن الاتجار بالحقوق الوطنية المشروعة، ولا يمكن نقض المطالبة بإقامة دولة مستقلة".

وشدد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولى بـ"حل الدولتين" ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، والعمل بحزم على إحلال السلام، وتوسيع المساعدة الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطينى، والدفع نحو حل القضية بشكل عادل وسريع، مؤكدا أن بكين ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين، ودعمها فى تنفيذ المشروعات المعيشية، وبذل جهود دؤوبة لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الصين ليست لديها مصلحة أنانية فى الشرق الأوسط، وتحترم مكانة دولها، وتعارض المنافسة الجيوسياسية فى المنطقة، ولا تنوى على الإطلاق ملء ما يسمى بـ"الفراغ" أو تشكيل دائرة ضيقة إقصائية، مشيرا إلى حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر، باعتبارها دولة مهمة فى المنطقة، والعمل معها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار وتدعيم التضامن والتعاون فى منطقة الشرق الأوسط.

ونوه إلى أن الصين نجحت مؤخرا فى التوسط فى عقد حوار بين السعودية وإيران والذى حقق نتائج لا تسهم فقط فى تحسين العلاقة بين البلدين فحسب، بل تشكل نموذجا مهما لتعزيز التضامن والتعاون بين دول المنطقة وتخفيف حدة التوتر، وحظيت الوساطة الصينية بتقدير واسع النطاق من المجتمع الدولى.

وعن الثقافة، قال ليتشيانج إن وزير الثقافة والسياحة الصينى هو خبينغ بحث خلال زيارته الأخيرة لمصر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى ووزيرة الثقافة نيفين الكيلانى سبل تعزيز التعاون وتم التوصل إلى توافقات مهمة حول تعميق التعاون الصينى المصرى والتعاون الصينى العربى فى مجالى الثقافة والسياحة.

وأضاف أن الوزير الصينى حضر حفل الافتتاح فعالية "طريق الحرير: ملتقى الفنانين -- معرض الأعمال الإبداعية للفنانين الصينيين والعرب البارزين" وصالون الحوار بين الفنانين الصينيين والعرب وقد ألقى رسالة من الرئيس شى جين بينج إلى الفنانين العرب وتسجل الحضارتان العربية والصينية بشكل متواصل عبر آلاف السنين قصصا تاريخية رائعة للاستفادة المتبادلة من طريق الحرير القديم إلى التعاون فى بناء "الحزام والطريق".

وأعرب عن أمله فى أن يزور عدد أكبر من الفنانين العرب إلى الصين لإبداع المزيد من الأعمال الفنية التى من شأنها تعزيز التواصل الثقافى بين الجانبين، وتبادل الخبرات والأفكار حول الصين مشيرا إلى أن الرئيس الصينى طرح مؤخرا مبادرة الحضارة العالمية التى أكدت ضرورة احترام التنوع الحضارى فى العالم وتكريس القيم المشتركة للبشرية جمعاء والاهتمام بتوارث الحضارة وابتكارها وتعزيز التواصل والتعاون الشعبى على المستوى العالمى.

وأكد حرص الصين على مواصلة التعاون مع مصر وغيرها من الدول العربية على تعميق التواصل والتعاون الشعبى وتنفيذ برنامج "طريق الحرير الثقافى" على نحو شامل، وترجمة التوافقات المهمة فى القمة الصينية العربية إلى العمل المشترك للأوساط الثقافية والفنية على الأرض، بما يفتح مشهدا جديدا للتواصل الشعبى والتلاحم الثقافى وتفاهم العقليات بين الصين ومصر وغيرها من الدول العربية.