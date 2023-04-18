وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسى نسخة «كتاب الله» فى احتفالية ليلة القدر

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أن الاحتفال السنوى بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن يؤكد اهتمام الدولة بخدمة القرآن وتكريم أهله، موضحا أن القرآن كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل، فهو أصدق الحديث، ولم تلبث الجن إلا أن قالت "إنا سمعنا قرآنا عجبا"، بعد سماعه.
ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من الوزراء والمسؤولين وبعض أئمة وزارة الأوقاف.
وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.
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