احتفالية الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس السيسى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - انطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - انطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتقدم قناة "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا للاحتفالية، والتى من المقرر خلالها تكريم بعض الأئمة وحفظة القرآن الكريم.

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