مصر دار القرآن.. السيسى يشاهد فيلما حول إنجازات القطاع الدينى فى مصر

جدة - نرمين السيد - وتحدث الفيلم عن الإنجازات التى شهدتها مصر فى القطاع الدينى، وتطوير المساجد، خلال الـ 9 سنوات الماضية، مشيرا إلى صيانة نحو 10 آلاف مسجد.



ولفت الفيلم إلى تدشين مركز مصر العملاق الثقافى الإسلامى، مع بداية شهر رمضان الحالى ليجسد رؤية مصر فى خدمة القرآن والفكر الوسطى، وتشييد مسجد يحمل اسم مصر، مع دار القرآن الكريم.

وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.