عاجل.. السيسى يهنئ المصريين بعيدى الفطر والقيامة وليلة القدر

جدة - نرمين السيد - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة ليلة القدر، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معقبا: "كل عام ومصر والأمتين العربية والإسلامية فى أمان وسلام".





كما قدم السيسى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد. وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.

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