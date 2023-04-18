عاجل.. السيسى يكرم الأسرة القرآنية وعددًا من الحفظة باحتفالية ليلة القدر

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من حفظة القرآن الكريم، والفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن والتى تنظمها وزارة الأوقاف، وذلك على هامش احتفالية ليلة القدر.





كما كرم الرئيس، الأسرة القرآنية والتى حفظ 3 من أبنائها القرآن الكريم. ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من الوزراء والمسؤولين وبعض أئمة وزارة الأوقاف. وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.

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