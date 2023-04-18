عاجل.. السيسى: نرجو الله أن يهدى الإنسانية للرشد والتعقل فى جميع أمورها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "نرجو الله أن يهدى الإنسانية للرشد والتعقل فى جميع أمورها، وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد، ويحيطنا بنفحات من حكمته ونوره لتعيننا على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه، بما يحقق آمال الشعوب فى مستقبل أفضل، كل عام ومصر والعالم العربى الإسلامى والعالم كله بأمن وأمان". وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.

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