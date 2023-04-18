البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدنى أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يعطيكم الله قوة ومعونة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأجل تنمية بلادنا والنجاح فى مواجهة التحديات المختلفة فى مسيرة الوطن، وأن ينعم عليكم بموفور الصحة، ويبارك عملكم الدؤوب الذى تبذلونه على كافة الأصعدة فى طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة التى يستحقها المصريون، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والنماء والسلامة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحلول عيد الفطر المبارك.

وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لسيادته، وقال قداسة البابا فى نص البرقية: الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدنى أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأعمق التهانى القلبية فى مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بوافر الصحة ويوفق جهودكم الأمينة المتواصلة للتنمية والبناء اللذين تشهدهما بلادنا فى مختلف المناحى، ليرى أبناء بلادنا ثمار ما زرعوه جميعًا بالتعب والاجتهاد، من الخير والنماء والازدهار.

وبعث قداسة البابا تواضروس الثانى، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال قداسته فى نص البرقية: السيد الفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدنى أن أرسل لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله ليمتعكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثانى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة.

وجاء نص البرقية: السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أعمق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويعضد جهودكم لحفظ استقرار وأمن وطننا الغالى مصر.