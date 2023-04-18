وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله باحتفالية ليلة القدر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:31 صباحاً - أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسخة من القرأن الكريم، خلال احتفالية الوزارة بليلة القدر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد قال إن احتفالنا السنوي بليلة القدر وتكريم أهل القرآن ليؤكد اهتمام الدولة المصرية بخدمة القرآن الكريم وإعلاء كلمة الحق كتابا وسُنة.

أضاف وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفالية مصر بليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "القرآن الكريم كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو أصدق الحديث وأعذبه ومن أصدق من الله قيلا؟.