وزير الرى: 97% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى مارس 2023

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والذى أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر مارس 2023 بلغت (97 %)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (416) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس 2023.
وصرح الدكتور سويلم، بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة؛ لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً على دعمه لمنظومة الشكاوى التى تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة؛ لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالى قرية دفشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من انقطاع مياه الرى بترعة دفشو، حيث قامت أجهزة الوزارة المختصة بالمعاينة على الطبيعة وفتح المياه بالترعة وتم التأكد من حالة المياه ووصولها للنهايات حسما للشكوى.
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