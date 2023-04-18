وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بترقية 3886 معلمًا

جدة - نرمين السيد - ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ 2023/1/1 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى: تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين – شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 3886.

كما نص القرار على أن يُصدر المحافظون كل فى نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، إعتبارا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.

واختتم القرار بأنه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار.