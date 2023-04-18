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وذلك فى إطار العمل على تقنين الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى وفقًا لنوع ودرجة الإعاقة، وبناء على اتفاق التعاون مع منظمة الإسكوا فى مجال دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وشهدت الورشة مشاركة الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمى لشؤون الإعاقة بالاسكوا، وحضور مجموعة من الخبراء فى مجال الإعاقة متمثلين فى المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومجموعة من خبراء الإعاقات المختلفة، وأساتذة الجامعات فى مجالات السمعيات، والبصريات، والطب الطبيعى، وعلم النفس.
وشهدت الورشة التحاور ومناقشة التحديات الحالية وتبادل وجهات النظر وعرض المبادئ الرئيسية ونماذج وآليات التقييم وفقاً لنموذج التصنيف العربى الموحد للإعاقة، والتعرف على آليات التطبيق فى مختلف الدول، وطرق تصنيف الإعاقة ودرجتها وكذلك كيف يتم تحديد مسار الخدمات لكل حالة وفقاً لما يتناسب مع احتياجاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن تنظم ورشة عمل حول «تطور آليات تصنيف الإعاقة» بالتعاون مع الإسكوا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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