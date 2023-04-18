التضامن تنظم ورشة عمل حول «تطور آليات تصنيف الإعاقة» بالتعاون مع الإسكوا

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع منظمة الإسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا ESCWA" ورشة عمل بعنوان "تطور آليات تصنيف الإعاقة"، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وذلك فى إطار العمل على تقنين الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى وفقًا لنوع ودرجة الإعاقة، وبناء على اتفاق التعاون مع منظمة الإسكوا فى مجال دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وشهدت الورشة مشاركة الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمى لشؤون الإعاقة بالاسكوا، وحضور مجموعة من الخبراء فى مجال الإعاقة متمثلين فى المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومجموعة من خبراء الإعاقات المختلفة، وأساتذة الجامعات فى مجالات السمعيات، والبصريات، والطب الطبيعى، وعلم النفس.

وشهدت الورشة التحاور ومناقشة التحديات الحالية وتبادل وجهات النظر وعرض المبادئ الرئيسية ونماذج وآليات التقييم وفقاً لنموذج التصنيف العربى الموحد للإعاقة، والتعرف على آليات التطبيق فى مختلف الدول، وطرق تصنيف الإعاقة ودرجتها وكذلك كيف يتم تحديد مسار الخدمات لكل حالة وفقاً لما يتناسب مع احتياجاتها.