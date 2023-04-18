محافظ الجيزة: ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى العياط

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف جهود المتابعة ورقابة الأسواق والمرور على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من التزامها بالأسعار والأوزان المحددة لأرغفة الخبز والالتزام بالمواصفات، مؤكدا على استمرار الحملات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من منظومة دعم رغيف الخبز وضمان إيصال الدعم لمستحقيه.





وفى هذا الإطار، تمكنت أجهزة المحافظة من ضبط 14 طن دقيق بلدى مدعم قبل تداولها بالأسواق لغير الأغراض المخصصة لها وذلك بمركز ومدينة العياط عبارة عن 140 شيكارة بأحد المطاحن محملة على عدد من السيارات. وشملت المضبوطات، ضبط 85 شيكارة محملة دقيق بلدى مدعم على سيارة بدون ترخيص، و55 شيكارة أخرى محملة على سيارة بدون لوحات معدنية تابعة لأحد المخابز البلدية وعلى الفور تم التحفظ على السيارات والكميات المضبوطة وتحرير المحاضر بالحالات واتخاذ الإجراءات القانونية. وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والسياحية والمحال والتى تمكنت من ضبط عدد من مخالفات نقص بأوزان رغيف الخبز بالمخابز إلى جانب ضبط مخالفات عدم الإعلان عن السعر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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