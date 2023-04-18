سلسلة من الدعم المتواصل لصحة الشرقية.. وكيل الوزارة يشكر «عبدالغفار»

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، لرفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها.





حيث تم دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد 39 ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بتكلفة تقديرية أكثر من 2 مليون جنيه، وذلك فى إطار رفع كفاءة سلسلة التبريد ومعداتها.

ويأتى ذلك استكمالا للدعم الذى حصل عليه القطاع الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال الفترة الماضية من وزارة الصحة والسكان، حيث تم استلام عدد 69 ثلاجة سعة 260 لتر، بالإضافة إلى توريد 81 مثبت تيار كهربائى، وعدد 2000 كيس تبريد، و1000 حامل طعوم سعة 1.7 لتر، وعدد 210 صندوق تبريد سعة 6 لتر، بالإضافة لـ25 صندوق سعة 16 لتر، وتم توزيعها على الإدارات الصحية، بخلاف توريد 100 فريزر، بتكلفة تقديرية مليون جنيه.

وأوضح وكيل الوزارة أن سلسلة الإمدادات والدعم الطبى شملت أيضا القطاع العلاجى بالمحافظة، حيث كلف وزير الصحة الدكتور محمد حسانين مدير الإدارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة الصحة، بدعم مستشفى منيا القمح المركزى، بعدد 2 جهاز تنفس صناعى للحضانات، و2 جهاز تنفس صناعى للعناية المركزة، ومنظار جهاز هضمى علوى بقدرة توضيحية عالية، يمكن استخدامه لجميع حالات مناظير المعدة والمرئ، وجهاز كى حرارى ليجاشور للعمليات الجراحية، و2 جهاز كابس دم للعمليات، ودريل جراحى لعمليات العظام، وعدد 9 أسرة ترولى متعددة الحركات لقسم الاستقبال والطوارئ، و2 جهاز هزاز قرب دم لبنك الدم، وجهاز سنترفيوج للمعمل، و3 ترولى خاص بجهاز الصدمات للعناية المركزة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 10 مليون جنيه.

ووجه الدكتور هشام مسعود مديرى الإدارات الصحية ومستشفى منيا القمح المركزى، بسرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة، لخدمة المرضى، وللمساهمة فى رفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة، وسلسلة التبريد بالمحافظة، مؤكدًا بأن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.