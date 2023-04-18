حسام موافي يحذر الطلبة من تناول المنشطات الدوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 10:26 مساءً - قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن المدخن ما هو إلا مدمن، ولهذا عند الحديث عن التدخين يجب طرح سؤالين فقط وهما "انت بتشرب ليه، ومش عارف تبطل ليه؟".

إدمان التدخين

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإجابة على سؤال عدم القدرة على التوقف عن التدخين تتمثل في أن الشخص المدخن أصبح مدمن لمادة النيكوتين، معبراً: "التوقف عن التدخين أسهل من المخدرات والعقاقير التانية، لما توقف تدخين هتتعصب شوية".

المنشطات الدوائية

وتابع: "معظم الشعب المصري مش بيعدي اليوم من غير القهوة، والقهوة ليست إدمان بدليل إن الشخص لو منعها مش بيحس بأعراض جانبية".

وأضاف في حديثه، أن هناك بعض الأدوية التي يستعين بها الطلبة لمساعدتهم على المذاكرة لأطول فترة ممكنة، وهذه الأدوية بمثابة منشطات دوائية، معبراً: "حذاري يا ولاد مش هتعرف تبطلها، النوم نعمة من ربنا ولازم ننام علشان نذاكر، أوعى تسمع كلام أصدقائك".