النائب طاهر الأزهرى: الشركة المتحدة قدمت موسما دراميا هادفا ومتنوعا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 10:27 مساءً - قال طاهر الأزهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان تمزج التنوع المطلوب، مشيرا إلى أنها لم تختص بفئة واحدة أو شرائح محدودة كما فى السابق، حيث فى المواسم السابقة لم يكن هناك أعمال للطفل تناقش عقله، غير أن هذا الموسم فوجئنا بالكثير من الأعمال الجميلة والبناءة والمتنوعة.

وأضاف الأزهرى فى بيان، أنه فخور بالوجبة المتنوعة والدسمة التي شملت قضايا اجتماعية هامة، وأخرى جسدت الأعمال الوطنية كمسلسل الكتيبة" 101"، لأنه تم تقديمه بالتزامن مع عودة الأمن بشكل كامل فى العريش والشيخ زويد.

وأوصى النائب طاهر الأزهرى بضرورة العمل على تقديم محتويات هادفة للطفل المصرى وتصدير المحتويات للخارج، خاصة مع وجود المنصات، مضيفا أن هناك دوما فخر بما يصنع من إنجاز يجعل المواطن يفهم ويناقش ما يدور حوله من خلال الدراما الواقعية والإعلام.