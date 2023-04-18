مؤسسة سيناء للخير تنظم أكبر مائدة إفطار جماعى لأهالى العريش (صور)

جدة - نرمين السيد -

وشارك الآلاف السيناوية فى مائدة الإفطار التى تم تنظيمها تحت شعار "حفل إفطار الأسرة المصرية السيناوية" بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الذى أكد أن إفطار اليوم يؤكد أن العريش آمنة.

وترأس مشايخ ورموز العائلات من مدن شمال سيناء وفود شاركت فى حضور حفل الإفطار، كما شاركت أسر من عائلات العريش، حيث امتدت المائدة التى تعد الأكبر من نوعها بشمال سيناء، من منطقة ظلال النخيل وصولا لمنطقة المساعيد على شاطئ العريش، وخصصت خياما لاستقبال من يتناولون طعام الإفطار وتوفير إضاءة، ورافقت فعالية الإفطار أنشطة ترفيهية منوعة.