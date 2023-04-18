وزير التعليم يصدر قرارات مهمة بشأن امتحانات «أبناؤنا فى الخارج»

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالسماح للطلاب المصريين فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج" الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.





كما قرر الوزير السماح للطلاب من "أبنائنا فى الخارج" ممن تعثروا فى التقديم للامتحانات فى الموعد المحدد على الموقع الإلكترونى لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثانى.

يأتى ذلك استجابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتسهيل على الطلاب المصريين فى الخارج، الذين وجهوا استغاثة بسبب إغلاق الموقع الإلكترونى للتسجيل للامتحانات، قبل إتمامهم عملية التسجيل، وكانوا قد سددوا الرسوم المقررة.

كما وجهت الوزارة خطابا لكافة المديريات التعليمية؛ لتنفيذ القواعد المتعارف عليها منذ العام الماضى بتسكين طلاب صفوف النقل العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة أبناؤنا فى الخارج "اجتاز" وفقا للصف الدراسى الحاصلين عليه، ولا يتم عقد امتحانات تحديد المستوى.

كما يتم عقد امتحانات تحديد المستوى لطلاب "أبناؤنا فى الخارج" الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادى "اجتاز" والراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى المختلفة ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بعد عودتهم لأرض الوطن، وذلك عدا الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادى بمدارس المسار المصرى، حيث أن تلك المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية، ويتم إصدار الشهادات بالدرجات، وبالتالى لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب.

وتنطلق امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، اعتبارا من 6 مايو المقبل وحتى 21 من نفس الشهر.