مؤسسة "سيناء للخير والتنمية الاقتصادية" تنظم أكبر مائدة فى حفل افطار الاسرة المصرية السيناوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:24 مساءً -

نظمت "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية" لاول مرة أكبر مائدة إفطار جماعى لأهالي العريش بشمال سيناء، على شاطئ العريش بطول 5.700 كيلو متر فوق بساط أخضر بعرض 20 مترًا.

وشارك الالاف السيناوية فى مائدة الافطار التى تم تنظيمها تحت شعار "حفل افطار الاسرة المصرية السيناوية" بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذى أكد ان افطار اليوم يؤكد أن العريش آمنة.





وترأس مشايخ ورموز العائلات من مدن شمال سيناء وفود شاركت فى حضور حفل الافطار، كما شاركت أسر من عائلات العريش، حيث امتدت المائدة التى تعد الأكبر من نوعها بشمال سيناء، من منطقة ظلال النخيل وصولا لمنطقة المساعيد على شاطئ العريش، وخصصت خياما لاستقبال من يتناولون طعام الإفطار وتوفير إضاءة، ورافقت فعالية الإفطار أنشطة ترفيهية منوعة.