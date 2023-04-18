ريال مدريد أول المتأهلين لنصف نهائى دوري أبطال أوروبا بهدفين فى تشيلسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:24 مساءً - جدد نادي ريال مدريد الإسباني فوزه على حساب تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

سجل هدفي ريال مدريد النجم البرازيلي رودريجو في الدقيقتين 58، و80 على التوالي ليحسم الفريق تأهله الى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة تأهل نادي ريال مدريد الى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار الفائز من ناديي بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي التي ستقام مواجهة العودة بينهما على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء.

وسبق أن فاز ريال مدريد في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب والتى جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الأربعاء الماضي، معقل الملكي الإسباني، بفضل هدفي كريم بنزيما وماركو أسنيسيو.تشيلسي ضد الريال

وأصبح الدولي الفرنسي كريم بنزيما خامس لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يشارك في 150 مباراة بعد خوضه مواجهة الثلاثاء أمام تشيلسي.

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والذي حسم السيتي نتيجة الذهاب لصالحه 3-0.

وتاريخيا التقى فريقا ريال مدريد ضد تشيلسي في 8 مباريات قبل مواجهة الثلاثاء استطاع الميرنجي الفوز في مباراتين مقابل 4 انتصارات لصالح البلوز بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بينهما.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 10 أهداف مقابل 11 هدفاً لصالح فريق تشيلسي، بينما يحمل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما ترتيب هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

حراسة المرمى: ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، تريفوه شالوباه.

خط الوسط: ريس جيمس، كانتي، إنزو فرنانديز، كوفاسيتش، كوكوريلا.

خط الهجوم: كونور جالاجر، كاي هافرتز.

وجاء تشكيل الريال كالتال..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردى ، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.