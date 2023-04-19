محافظ الشرقية يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الثلاثاء مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات العامة بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ.
كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدى لمنع التعديات على الرقعة الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة فى مهدها بكل حزم دون أى تهاون وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى إهمال أو تراخى فى العمل.
وأكد غراب، على ضرورة أحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا أن الجهاز التنفيذى لا يألو جهدًا فى توفير احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
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