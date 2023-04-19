وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بـ عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على فيسبوك تهنئة الوزير، والذى توجه فيها بالدعاء لله تعالى أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وخلال التهنئة توجه الوزير بالدعاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام والقيام، وأن يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم، وأن يديم على الجميع فضله وكرمه، وأن يمن علينا ويوفقنا للمداومة على طاعته سبحانه وتعالى.

وعلى صعيد آخر، بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للسيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائـد الأعلـى للقـوات المسلحة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هــ.