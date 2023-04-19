بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر (تفاصيل)

وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن طقس وقفة عيد الفطر المبارك وأيام العيد؛ سيشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وسيكون الجو معتدلا صباحا حارا نهارا، مائلا للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على القاهرة الكبرى بين 29 درجة إلى 27 درجة، مشددة على أهمية عدم تخفيف الملابس فى الفترات المتأخرة من الليل.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وأشارت إلى وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث من 20% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40 % على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.
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