طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاءز

ولفتت إلى أن هناك فرصة ضعيفة لـ سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث من 20% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40 % على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

العاصمة الإدارية 32 16

6 أكتوبر 33 16

بنهـا 32 17

دمنهور 28 15

وادى النطرون 32 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 33 16

شبين الكوم 31 16

طنطا 30 16

دمياط 28 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 33 16

السويس 32 17

العريش 34 16

رفح 33 15

رأس سدر 34 16

نخل 35 10

كاترين 30 9

الطور 36 18

طابا 35 16

شرم الشيخ 35 20

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 15

السلوم 21 13

سيوة 29 13

رأس غارب 34 21

الغردقة 37 22

سفاجا 37 20

مرسى علم 36 22

شلاتين 33 20

حلايب 30 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 19

الفيوم 34 17

بنى سويف 35 18

المنيا 37 18

أسيوط 37 18

سوهاج 37 19

قنا 38 18

الأقصر 39 20

أسوان 39 21

الوادى الجديد 39 18

أبوسمبل 37 20