كلمة السيسى بمناسبة الاحتفال بليلة القدر تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن طريق العمل الدؤوب، والكفاح المتواصل، والصبر الواثق، والإيمان المطمئن، هو السبيل الحتمى، لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذى يهتدى به، ويمضى عليه، بثقة فى الله، سبحانه وتعالى، وفى قدرات الشعب المصرى العظيم وإمكاناته، وفى إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان.

ودعا الرئيس السيسى، الله سبحانه وتعالى ــ فى كلمته أمس باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ــ إلى أن يهدى الإنسانية للرشد والتعقل، فى جميع أمورها، وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد، ويحيطنا بنفحات من حكمته ونوره، لتعيننا، على بذل المزيد من الجهد والعمل، بما يرضيه، ويحقق آمال شعوبنا فى المستقبل الأفضل.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله، "إن الله، سبحانه وتعالى، قد اصطفى، من بين ليالى شهر رمضان، ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، وتمثل لنا مناسبة طيبة، للتفكر والتأمل".

وأضاف فى كلمته: "تغيير هائل جذرى كان عماده العمل الصالح المخلص النية لله ورسوله، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد، بعزيمة لا تلين، وإصرار على تعمير الأرض، والصبر على المكاره، والتحمل فى سبيل تحقيق الأهداف السامية".

ورحب الرئيس، فى كلمته، بضيوف مصر الأعزاء، مهنئا حفظة كتاب الله، من مصر وجميع دول العالم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس توجه بالتحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الأئمة والدعاة والقراء، معربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود، لنشر العلم الدينى الوسطى، وتوضيح صحيح الإسلام، والتعريف بجوهره الحقيقى، كقوة دفع إنسانية هائلة، من أجل الخير، والتقدم، والازدهار.

كان الرئيس قد استهل كلمته بتهنئة الشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة، وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام، كما هنأ الإخوة المسيحيين بأعيادهم.

وقام الرئيس السيسى، خلال الاحتفال، بتكريم 11 من حفظة القرآن الكريم من مصر والعالم الإسلامى، وهم أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى تنظمها وزارة الأوقاف سنويا، منهم 8 من مصر و3 من غانا وبنجلاديش والمالديف.

وتحت عنوان "الإمام الأكبر يهدى الرئيس نسخة فريدة من مصحف الأزهر"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، نسخة فريدة من مصحف الأزهر الشريف من نوادر المصاحف، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف، أمس، بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسخة النادرة استخدمت فيها الزخارف الهندسية المستوحاة من المخطوطات القرآنية النفيسة التى ترجع للحقبتين الإيلخانية والمملوكية، مع مقاربة للألوان المستخدمة فى التذهيب والزخرفة، وطُبع هذا الإصدار باستخدام أجود أنواع الورق المعمر المصنوع من القطن الصافى والخالى من الأحماض؛ للمحافظة على رونق الألوان زمنا طويلا.

وفى صفحتها الأولى وتحت عنوان "عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرار العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً لأحكام هذا القرار تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو.

وتحت عنوان "مدبولى يوجه بتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى العظيم، وللمحافظين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذى يأتى متزامنا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع وشم النسيم، كما يأتى متواكبا مع عيد تحرير سيناء خلال الفترة المقبلة، داعيا المولى - عز وجل - بمناسبة هذه الأعياد المتعاقبة أن تظل مصرنا تنعم بالأمن والطمأنينة.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولى أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع فى الأسواق، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد، لافتا إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل باستمرار على توفير السلع والمواد الغذائية بالأســواق بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة خلال فترة الأعياد.

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان ترقية "3886 مدرسا وأخصائيا بالمحافظات اعتبارا من يناير الماضى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارا وزاريا بترقية 3886 معلماً بالمحافظات اعتبارا من أول يناير الماضى يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية والأكاديمية المهنية للمعلمين ـ شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى لأحكام القانون، والبالغ عددهم 3886.

وأوضحت الصحيفة أن القرار نص على أن يصدر المحافظون كل فى نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالقرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية ويمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية واختتم القرار بأنه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار.

وتحت عنوان "شكرى يبحث مع نظيره اليونانى تعزيز التعاون الثنائى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تناول تطورات الوضع فى السودان وأهم ملفات التعاون الثنائى بين البلدين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن فى السودان وضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على وجه السرعة، كما اتفق الجانبان على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا وضرورة عدم تدخل أية أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.

وتحت عنوان "بدء استلام القمح من المزارعين الأسبوع القادم"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن المزارعين سيبدأون توريد القمح المحلى بالمحافظات الأسبوع القادم عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك حيث تم تشكيل 450 لجنة مركزية بالمحافظات لاستلام المحصول من المزارعين وذلك بعد أن تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصدور قرار من مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى برفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بزيادة حوالى 50% على العام الماضى لتشجيع الفلاحين على التوريد من القمح المحلى وتخفيض معدلات الاستيراد وتحقيق مكاسب للفلاحين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة قررت زيادة المستهدف من التوريد هذا العام ليصل إلى 6 ملايين طن خاصة أن الاحتياجات من القمح تتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن سنويا ويتم استيراد ما يتراوح بين 5 و6 ملايين طن.