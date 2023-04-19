رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الوزراء فى برقيته بهذه المناسبة:

"بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى وأطيب التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى العهد للرئيس على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعطاء، من أجل مواصلة المسيرة التنموية، التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصر وشعبها العظيم.