وزير الرى يتابع أعمال صيانة الهويس الإضافى بقناطر إسنا الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:26 صباحاً - سويلم :أعمال صيانة هويس إسنا الإضافى تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري الكبرى

- خطة إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات بشأنها

- تنفيذ أعمال صيانة مستمرة للقناطر بكافة عناصرها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل

- أعمال صيانة دورية لهويسي إسنا الملاحيين ، وإصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءه

- صيانه عدد (٣) من بوابات جنابية الهويس الإضافى ، والبدء قريباً فى تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ

- إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحه النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث تم إدارج هذه الأعمال بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر .

وأضاف سيادته أنه يتم بشكل متواصل تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية على الوجه الأمثل .

ويتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا إسبوعياً وشهرياً وفق برنامج محدد بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة ، كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءه وأقل نسبة أعطال .

كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافي من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتى ، حيث تمت أعمال صيانه لعدد (٣) بوابات لجنابيات الهويس الاضافى ، وسيتم قريباً البدء فى تأهيل بوابة الجنابية الرابعة - والتى تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس - وذلك للمحافظة على زمن الملء والتفريغ .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا في عام ٢٠٠٨ بغرض تطوير وتسهيل الملاحه النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس ، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة ، ويوجد بالهويس الاضافى عدد (٤) بوابات رئيسية تسمح بدخول وخروج العائمات السياحية والمراكب ، كما يوجد عدد (٤) جنابيات تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس .