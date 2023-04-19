رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأعرب مدبولى خلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر ميكيلى كوارونى مساء أمس بحضور أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، عن سعادته بما شهدته العلاقات بين البلدين فى الشهور الأخيرة من زخم وتطورات إيجابية، لا سيما فى ضوء الزيارة التى قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، إلى مصر فى مارس الماضى، على رأس وفد ضم مسئولين حكوميين ونحو 30 من ممثلى شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية.

وأكد سفير إيطاليا أن زيارة وفد الشركات الإيطالية إلى مصر فى مارس الماضى قد أسهمت فى تعريف الشركات الإيطالية بالفرص الاستثمارية المتنوعة التى تمتلكها مصر.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن السفير الإيطالى ذكر خلال اللقاء أن إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة فى المجال الزراعى لديها خطة للاستثمار فى مصر؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها مصر، بما يسهم فى سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح السفير الإيطالى أن وفدا من الشركة يعتزم زيارة مصر فى الفترة المقبلة، للاتفاق على تفاصيل استثمارات الشركة، واختيار موقع الأراضى التى تنوى زراعتها.

وأضاف المتحدث أن مدبولى أعرب عن ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الإيطالية فى مجال الزراعة، مؤكدا أنها تأتى فى توقيت مهم للغاية، فى ضوء استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتلبية متطلبات تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى.

كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للالتقاء بمسئولى الشركة الإيطالية خلال زيارتهم المقبلة لمصر، لمناقشة تفاصيل الاستثمارات المقترحة، وتسريع الاتفاق على مراحل التنفيذ.