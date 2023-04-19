مكافحة الشائعات.. التضامن تحذر من رسائل عن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة والتى تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، وأن تلك الرسائل مزيفة، وليس لها أساس من الصحة، وأنها لم تصدر عن الوزارة، كما أن تلك الإعانات وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مشيرة إلى أن كل المنح والمساعدات التى تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودى الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابط التالى:

"moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

وناشدت "التضامن" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).