«فيتش»: مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل فى مصر، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتوقعت الوكالة توسع قطاع التشييد والبناء فى مصر بنسبة 6.8% على أساس سنوى خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوى بنسبة 7.4% بين عامى 2024 و2027، وتشير التوقعات أن مصر سوف تشهد دورا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما فى ظل "إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والذى نجح فى تحسين الشفافية فى عملية تقديم العطاءات، الأمر الذى أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين، وتأتى مصر حاليا فى المركز السادس إقليميا والمركز الـ 26 على مستوى العالم فى مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء، مسجلة بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهى أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالى.

ونوهت الوكالة بأن ارتفاع معدلات الاستثمار فى الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية الرئيسة من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة يعد أحد مجالات الاستثمار الناشئة فى البلاد، كما يستمر تطوير البنية التحتية فى اكتساب قوة دفع، لاسيما بعد إنشاء مصر منطقة اقتصادية فى منطقة قناة السويس، مع أنظمة صديقة للأعمال، وإقرار حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والجمارك، وتحسين البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان عن قيام موانئ دبى العالمية بتطوير منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة قناة السويس فى مصر سيدعم التوقعات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء فى البلاد، ويسلط الضوء على الانتشار المتزايد للمناطق الاقتصادية الخاصة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيلة لتحفيز الاستثمار فى البنية التحتية، كما ستستضيف المنطقة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة الحجم تتراوح من الأجهزة الطبية إلى تصنيع الأغذية، وتهدف إلى توفير مركز دولى للمصنعين، مما يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.