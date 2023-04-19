محافظ القاهرة يوجه بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد وساحات صلاة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.





كما شدد على مديرية الأوقاف، بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة. وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه تم تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين من أبرزها ساحة مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسين، ومسجد الصديق بشيراتون، مسجد السلطان حسن.

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