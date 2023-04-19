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رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:29 مساءً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك.

وجاء في نص برقية التهنئة:

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني وصادق الأمنيات بدوام الصحة والسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلين الله تعالى أن يُعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات " .

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ نعرب لسيادتكم- في هذه المناسبة السعيدة- عن فائق تقديرنا واعتزازنا لما تبذلونه من جهود على كافة الأصعدة لبناء جمهوريتنا الجديدة وتحقيق حياة كريمة، لنؤكد التفافنا جميعاً حول جهودكم الوطنية المخلصة " وكل عام وسيادتكم بخير.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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