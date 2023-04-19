وزير التموين: 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح.. والأردب بـ 1500 ‏جنيه

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين توجيها وزاريا يتضمن فتح أى موقع تخزينى لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أى كميات من القمح للموقع وشمل التوجيه أيضا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة طبقا للقواعد المنظمه لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميا.





وأكد الدكتور وزير التموين ‏أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الاقماح من الموردين والمزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎

وأضاف أنه تم دخول الخدمة لـ 6 صوامع حقلية فى موسم 2023 منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية "منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد" وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جار العمل لإنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 الآلف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، ويأتى إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه‎، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذى يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وأكد وزير التموين أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالى من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتى لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلى يساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا على ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال إنه ‏‏تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، مضيفا ‏‏أن وزير التموين وجه المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف ‏‏عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات.

كما أكد ‏‏ المتحدث الرسمى أن سداد ‏‏المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقا لمنظومة التحول الرقمى.