محافظ القاهرة: ضبط 2.5 طن فسيخ مجهول المصدر فى السيدة زينب

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطرى بشن حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.





وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وأشار صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق. وأضاف صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات تمكنت من ضبط 2.5 طن فسيخ مجهول المصدر فى 50 برميل يزن البرميل الواحد 50 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن أحد المحلات بحى السيدة زينب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم. كما تمكنت مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث شرق من ضبط 250 كجم لحم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن كاملة مجهولة المصدر بحى شرق مدينة نصر.

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