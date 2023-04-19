جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لتفقد بعض الأنشطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 01:26 مساءً - استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر، وذلك تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتحرير سيناء .

بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن نشأة وتطور الجمعية والخدمات التى تقدمها، أتبع ذلك تفقد بعض الأنشطة والخدمات التى تقدمها الجمعية لمصابى العمليات الحربية والأعضاء وعدد من ذوى الهمم التى ترعاهم الجمعية، واختتمت الجولة بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي لعدد من مصابي وأعضاء الجمعية تناول الإفطار .

وألقى اللواء أشرف شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعية لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء إعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة وما يقدمه رجالها من بطولات وتضحيات لحماية ترابه الغالى، مشيدة بما شاهدته من خدمات ورعاية متميزة تقدمها الجمعية لأعضائها، ومؤكدة أن الأعمال البطولية التى قدمها مصابو العمليات الحربية تمثل مصدر فخر وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة وأبنائها دفاعاً عن الوطن.