معهد الفلك: صلاة عيد الفطر في القاهرة والجيزة في الخامسة و47 دقيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 01:26 مساءً - حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الجمعة، حيث ستكون في القاهرة والجيزة في الساعة الخامسة و47 دقيقة ، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و51 دقيقة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأشار المعهد - في بيان أصدره اليوم /الأربعاء/ - إلى أن طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و33دقيقة، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في السادسة و10 دقائق.

وأوضح أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية في الساعة الخامسة و42 دقيقة ،وفي العريش في الساعة الخامسة و36 دقيقة وفي الطور في الخامسة و40 دقيقة.

وذكر المعهد أن سكان مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ سيؤدون صلاة عيد الفطر في الساعة الخامسة و38 دقيقة ، وفي دمنهور وبني سويف في الخامسة و49 دقيقة ،وفي طنطا وبنها وكفر الشيخ وأسوان في الخامسة و47 دقيقة.

وأضاف أن صلاة عيد الفطر في المنصورة والزقازيق وقنا ستكون في الساعة الخامسة و46 دقيقة،وفي شبين الكوم في الخامسة و48 دقيقة، والفيوم في الخامسة و50 دقيقة ،وفي المنيا وأسيوط في الخامسة و51 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر في أبوسمبل في الخامسة و54 دقيقة ، ومرسى مطروح في السادسة ودقيقتين، والغردقة في الخامسة و40 دقيقة ،والخارجة في الخامسة و56 دقيقة ،ودمياط في الخامسة و43 دقيقة ،نوبيع في الخام