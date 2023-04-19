استعدادات مكثفة فى المطارات لاستقبال عيد الفطر 

جدة - نرمين السيد - أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تعليمات بتكثيف الاستعدادات بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذى يشهد ارتفاعا فى معدل تشغيل الحركة الجوية داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية.





وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة، بأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار ومديرى المبانى لجاهزية الأطقم للتعامل مع أى طارئ، بالإضافة الى زيادة أعداد المقاعد الثلاثية والشاشات فى قاعات السفر والوصول وتكثيف أعداد الموظفين فى صالات الطيران الداخلى للتعامل مع زيادة عدد الرحلات والأفواج السياحية فى فترة العيد.

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