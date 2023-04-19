وزير الخارجية يبحث مع نظيره العمانى تطورات الوضع فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى إتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى تناول تطورات الوضع فى السودان.





وحرص وزير الخارجية خلال الاتصال على استعراض الجهود التى تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التى تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا، وعلى الساحتين العربية والإفريقية من أجل ضمان وحدة الرسالة التى يتم توجيهها للأطراف، والتأكيد على خطورة استمرار المواجهات الحالية التى تصيب جميع أبناء الشعب السودانى بأضرار بالغة. واتفق الطرفان على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى السودان، بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السودانى الشقيق. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول أيضا ضرورة العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضحا أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة خلال الأيام المقبلة.

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