اليوم.. فتح باب الاشتراك فى معرض زهور الربيع الـ 90

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى عن فتح الباب أمام العارضين للاشتراك فى معرض زهور الربيع وسيتم تلقى الطلبات اعتبارا من اليوم 19 أبريل بمقر إدارة المتحف الزراعى بالدقى.





جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد وافق على إقامة معرض زهور الربيع فى دورته التسعون اعتبارا من منتصف مايو المقبل ولمدة شهر فى المتحف الزراعى بالدقى. ويشار إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، والذى تقيمه وزارة الزراعة كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

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