عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلَيْن الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصرى والعمانى الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

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