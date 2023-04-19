وزير التنمية المحلية : مبادرة ”سند الخير” تجوب المناطق الشعبية والأكثر احتياجا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 03:29 مساءً - اللواء هشام آمنة : 27,2 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال شهر رمضان المبارك

تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات دولة رئيس الوزراء، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة خاصة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل...

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تكثيف جهود مبادرة «سند الخير» التي اطلقتها الوزارة العام الماضي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصل حجم مبيعات المبادرة خلال شهر رمضان إلى 27,2 مليون جنيه، مما أسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات وتوفير السلع التي يحتاجها المواطنون بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "سند الخير" تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء) ، وتأتي هذه الجهود استكمالًا للإجراءات التي تنفذها الوزارة لتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصرى البسيط من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، ومواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للتلاعب بها، لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها فى 31 مارس الماضي وحتى الآن وصل إلى أكثر من 255 مليون جنيه، مشيراً إلي أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الـ 53 ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه إلي 7,3 ملايين جنيه، لافتاً إلي أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال هذا الاسبوع حيث بلغ حجم مبيعاتها 3,3 مليون جنيه .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 53 وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –القليوبية- جنوب سيناء- الغربية-أسوان-الدقهلية-الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ- المنوفية -البحيرة)، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و 5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و 4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و 3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلي أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات ، بالاستمرار في الدفع بسيارات مبادرة "سند الخير"، لطرح كميات إضافية من السلع الغذائية التي يتم طرحها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بنسبة 20% لـ25% خاصة في المناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات، خلال الفترة المقبلة استعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، والتأكد من الإلتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها)، مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية ، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي ، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة .