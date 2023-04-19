وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية والطلبة المصريين فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية فى الخرطوم تعكف على التواصل الدائم مع الطلبة المصريين، وتجمعات الجالية للاطمئنان عليهم وتوجيه النصح والإرشادات الخاصة بسبل توفير الحماية والأمن لهم ولأسرهم.





وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع الجالية المصرية والطلبة الدراسين بالسودان فى ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التى يشهدها منذ صباح يوم 15 الجارى، وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية فى الخرطوم خصصت أرقام هواتف يمكن للمصريين المقيمين بالسودان التواصل من خلالها مع السفارة. كما أكدت السفارة فى اتصالاتها ضرورة توخى أعضاء الجالية أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمواقعهم لحين استقرار الاوضاع. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكدا أن غرفة عمليات القطاع القنصلى بوزارة الخارجية تتابع وضع الجالية المصرية على مدار الساعة، وتنسق مع الجهات والوزارات المعنية المصرية التى لديها بعثات رسمية فى السودان لضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الممكنة لهم فى ظل الوضع الأمنى الصعب والمتأزم فى دولة السودان الشقيقة، ولحين توفر توفير ملاذ امن لهم فى أقرب فرصة ممكنة.

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