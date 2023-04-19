سفير مصر في رام الله يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 04:26 مساءً - التقى السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين، بالدكتور/ محمد اشتيه رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث سلم سيادته دعوة رسمية من السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وفي إطار الجهود المستمرة لتوطيد وتعضيد العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر

وقد أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ترحيبه بهذه الدعوة لزيارة مصر والتي من شأنها تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية، مشيداً بدور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية وموقفها الثابت الداعم لفلسطين.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد السفير المصري على دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتي تدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.