أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 05:27 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون في فترة المساء على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري، وهي فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة من غدا الخميس، وتبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تؤثر علينا، وتبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاضا طفيفا وتعود للمعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام وتكون العظمى 27 درجة مئوية بالنسبة لمحافظة القاهرة الكبرى يوم الخميس المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الانخفاض بدرجات الحرارة يكون في أغلب محافظات شمال البلاد حتى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بسبب مصادر الكتل الهوائية والمنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا، وفترة الإجازة يوم الخميس والجمعة والسبت الأجواء تكون أجواء ربيعية مائلة لللحرارة أغلب فترات النهار على أغلب محافظات شمال البلاد، وتظل جنوب الصعيد بها ارتفاع للحرارة أغلب فترات النهار، وفترات الليل أيضا سيكون بها انخفاضا بدرجات الحرارة فترة العيد وفترة الأجازة ودرجات الحرارة الصغرى فترات الليل بين الـ15 والـ16 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد فارق كبير بين درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار، ومع ارتفاع درجات الحرارة بدأ المواطنين تخفيف الملابس فترة النهار، وهو أمر ليس به مشكلة تماما، ولكن من الضروري اصطحاب الملابس الخريفية مساء خصوصا للأطفال خصوصا مع استمرار نشاط الرياح الفترة المقبلة على أغلب محافظات شمال البلاد، مما يشعرنا بالبرودة ساعات الليل، هذا مع ظهور الشبورة المائية الفترة المقبلة على أغلب الطرق بالصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.