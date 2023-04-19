شكرى يبحث مع نظيره الإسبانى الأوضاع فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقد أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير الإسبانى أعرب عن قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السودانى والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك، معربا عن تطلعه للتعرف على تقييم الوزير سامح شكرى ورؤيته بشان تطورات الأحداث.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى تناول الجهود التى تبذلها مصر من خلال الاتصالات التى تجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مشددا على أهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك، من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب السودانى الشقيق.
كما أكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع أى طرف خارجى عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم فى إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق.
وفى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.
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