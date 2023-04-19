جدول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى، السبت الموافق 6/52023 وتستمر حتى الخميس 25/5/2023.

أما امتحانات الصف الثانى الثانوى فتبدأ الأحد الموافق 7/5/2023 وتستمر حتى الثلاثاء 23/5/2023.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى



ووجهت المديرية الإدارات التعليمية بعقد الامتحانات إلكترونيا لجميع الطلاب عدا: طلاب المنازل، الطلاب الذين يتعرضوا لمشكلات تقنية أثناء الامتحان، طلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس التى لا يتوافر بها شبكة إنترنت، هؤلاء تعقد امتحاناتهم ورقيا.

ويجرى عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حسب ظروف كل إدارة تعليمية.

وبالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول، فيعقد لهم امتحان تكميلى بعد اداء امتحان الفصل الدراسى الثانى بنصف ساعة بترتيب المواد فى جدول الفصل الدراسى الثانى.

وشددت مديرية التربية والتعليم القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع استمرار عقد الامتحانات ولو اعترضتها إجازات.