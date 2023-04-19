وزارة التعليم تعلن إضافة أنشطة بالمرحلة الابتدائية لتعريف الطلاب بمبادئ الهيروغليفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 06:30 مساءً - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، الأربعاء، اجتماعًا مع خبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تطوير المناهج.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير المناهج التعليمية بناء على ما تم خلال السنوات السابقة، وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة.

ووجه الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، باستكمال تطوير المناهج والانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي مبكرًا، مع ضرورة التركيز على المفاهيم الكبرى فى الكتب الدراسية بما لا يخل بنواتج التعلم وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، فضلا عن أهمية إتاحة الروابط الالكترونية بالمناهج من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الاعدادي بداية من العام المقبل لتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب.

كما شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية بناء على ما تم من تطوير فى المرحلة الابتدائية مع مراعاة المعايير العالمية فى تصميم المناهج.

وأشار الوزير إلى أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي فى المنظومة التعليمية فى ضوء التحول الرقمى، وذلك من خلال إتاحة التدريب والمواد التعليمية الرقمية على موقع الوزارة، والاستفادة من مخزون الوزارة الرقمي لتنمية مهارات البحث العلمى لدى الطلاب، فضلًا عن أهمية المنصات التعليمية، وتعزيز تفعيل فترات المشاهدة التعليمية فى المدارس.

وقد وجه الوزير أيضا، خلال الاجتماع، بإضافة بعض الانشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخبراء المناهج الدكتور جبريل أنور والدكتور إسماعيل عبد العاطي، والدكتورة حنان أبو العباس، والدكتور محمد محيي، والدكتورة أميرة فوزي، ودعاء على، والدكتور كامل الشناوى، والدكتور وليد طاهر، والدكتور طاهر عبد الحميد، والدكتورة عزة ممدوح، والدكتورة ثناء جمعة.