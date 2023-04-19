وكيل وزارة الصحة بالشرقية يطمئن على مصابى حادث الطريق الأوسطى

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فور وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى إتجاه مدينة بلبيس، الساعة 3 عصرا، فى دقائق معدودة لمستشفى بلبيس المركزى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين من جراء الحادث، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية، والأقسام المكملة لها، يرافقه الدكتور صبحى الخوانكى بإدارة الطب العلاجى.





وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمتابعة وكلاء الوزارة بالمحافظات للحوادث الكبرى داخل المحافظة، وذلك أثناء اجتماعه السبت الماضى 15 إبريل، بمساعدى وزير الصحة، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للمصابين، والتنسيق الكامل بين كافة المستشفيات المختلفة بالمحافظة، لإنقاذ حياة المصابين.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى بلبيس، وجميع المستشفيات المجاورة لها، وجاهزية فرق الإنتشار السريع، فور وقوع الحادث الذى أسفر عن إصابة 15 فرد وجثة هامدة، حيث تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، واستقبلت مستشفى بلبيس منهم 14 حالة، وتم تحويل حالة للمركز الطبى العالمى، ونقل الجثة لمستشفى السلام التخصصى بالقاهرة.

تابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمستشفى بلبيس المركزى، وتم التأكد من سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات، والعمليات الجراحية اللازمة، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ولم يغادر الدكتور هشام مسعود المستشفى، حتى التأكد تماما من حصول جميع المصابين على الخدمة، وحجز الحالات المرضية بأقسام الرعاية بالمستشفى، لحين تماثلهم للشفاء تماما، مقدما الشكر للفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى والمشاركين فى هذا العمل على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمصابين.

كما لم يآلوا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جهدا للاطمئنان على الحالات الصحية للمصابين من خلال متابعته المستمرة والتواصل المباشر مع وكيل الوزارة من بداية الحادث.

وعقب الانتهاء من متابعة الحادث والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمتابعة أعمال التطوير الجارية بقسم الأشعة لرفع كفاءته، والوقوف على آخر المستجدات بها، والموقف التنفيذى للأعمال، والبالغ التكلفة التقديرية لها مليون جنيه، دعما من ميزانية المديرية، موجها إدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة، وسرعة الإنتهاء منها لتشغيل القسم لصالح المرضى، كما ناقش مع مدير المستشفى المكان المقترح لنقل صيدلية الاستقبال وصيدلية الطوارئ به، موجها بسرعة نقلها لخدمة المرضى بالمستشفى.