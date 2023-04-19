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وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 08:23 مساءً - أفادت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها، وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع في السودان إلى القاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا رسميا، حول أوضاع المصريين في السودان، معلنه خلاله، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع القوات السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

وأضافت: نطمئن أسر وحكومة مصر بأن المصريين الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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