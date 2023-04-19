«يوم الكساء».. «رسالة» عضو التحالف الوطنى تحتفل بتوزيع 3 ملايين قطعة ملابس

جدة - نرمين السيد - تنظم جمعية "رسالة" للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مبادرتها السنوية "يوم الكساء"، والتى تشهد فى شهر رمضان هذا العام توزيع أكثر من 500 ألف قطعة ملابس على الأسر المحتاجة فى 48 معرض للملابس، فى أكثر من 22 محافظة، وبمشاركة أكثر من 19 الف متطوع، حيث تنظم الجمعية عددا هائلا من المعارض المجانية ومعارض بأجور رمزية طوال العام بهدف توفير ملابس مناسبة لعدد كبير من الأسر ورسم الفرحة والبسمة على وجوههم والمعارض المجانية خلال عيد الفطر المبارك.





وقالت الجمعية فى بيان لها: "يوم الكساء يأتى كل عام فى عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين منذ نشأة الجمعية ودائما ما تلاقى دعم عدد هائل من الفنانين والشخصيات العامة للوصول إلى الاعداد المطلوب توزيعها من الملابس". وصرح سيف على مدير فنى نشاط معارض الملابس، أن جمعية "رسالة" وجهت كافة جهودها فى شهر رمضان الكريم نحو كساء الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مبادرتها السنوية بعنوان (يوم الكساء) والتى سيتم توزيعها عن طريق تنظيم عدد كبير من المعارض للملابس فى نفس اليوم، فى مختلف المناطق أجل إدخال الفرحة على قرابة 95 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا باجمالى 500 ألف قطعة ملابس. وأوضح على أن عدد المستفيدين من يوم الكساء هذا العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تزيد عن 190 ألف فرد، مضيفا أن يوم الكساء يشهد أيضا تنظيم كرنفالات صغيرة وتوزيع الهدايا والألعاب والبلالين والحلوى والفشار على الأطفال ورسم على وجوه الأطفال، وذلك لإدخال فرحة وبهجة العيد على قلوب الأسر وأطفالهم على حد سواء حيث يتم تخصيص مقر لإقامة معرض كبير ويتم فيه دعوة الأسر التى تخدمها الجمعية بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع كساء العيد عليهم، مضيفا أن جمعية رسالة تحرص فى إطار عملها أيضا على تأكيد ورفع ثقافة العمل الخيرى والتطوعى لدى أفراد المجتمع والشباب لغرس ثقافة حب الخير ومساعدة الغير.

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